Четверг, 16 Декабря 2021 11:25

АрмИнфо.После завершения саммита Восточного партнерства в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, встреча прошла по инициативе президента Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter опубликовал видео встречи с премьер-министром Пашиняном и подписал его. "Мы никогда не оставим армян. Мы всегда будем искать пути установления прочного мира. Я призываю к тому, чтобы грядущие праздники стали периодом умиротворения и достижений в гуманитарной сфере", - написал он.

Позже он опубликовал фото с Пашиняном и Алиевым. "Армения, Азербайджан. Вместе этим вечером", - написал Макрон.