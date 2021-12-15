Среда, 15 Декабря 2021 18:57

АрмИнфо. В Москве исходят из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствовал бы оздоровлению общей обстановке в регионе. Об этом 15 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По ее словам, это, конечно же, помогло бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства не только в регионе, но и между

сторонами, народами. "С этой точки зрения, мы приветствуем демонстрируемый Анкарой и Ереваном, в последнее время, настрой запустить двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации. А назначение сторонами для этих целей спецпредставителей, на наш взгляд логичный и разумный шаг в развитии подобного, обоюдного стремления", - сказала она.

По словам Захаровой, Москва со своей стороны готова всячески способствовать этому процессу.

При этом российский дипломат отметила, что организация 10 декабря в Москве заседания консультативной региональной платформы "3+3", также, по мнению Москву, содействует сближению как Армении и Турции, так и других участников данного формата. В этом ключе она напомнила, что на прошедшей встрече было условлено сфокусироваться на практических вопросах, таких как меры по повышению доверия, взаимодействие в транспортной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, в противодействии общим вызовам и угрозам.

Захарова также считает, что упомянутое возобновление в перспективе прямого авиасообщения между Ереваном и Стамбулом также отвечает целям и духу подобных договоренностей.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".