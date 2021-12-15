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АрмИнфо.Контрольно-пропускные пункты армяно-грузинской границы Баграташен-Садахло и Бавра- Ниноцминда с 15 декабря будут действовать в круглосуточном режиме. Об этом говорится в заявлении Посольства Армении в Грузии на официальной странице в Фейсбук.
Как ранее сообщало дипведомство Армении, КПП были доступны для граждан с 10:00 до 24:00. Ввиду подобного графика пассажиры вынуждены были находиться в многочасовых пробках, что было поводом для жалоб последних.
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|В Объединенном штабе ОДКБ прошли консультации по проекту Плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств СКБ ОДКБ на 2023 год
|Госминистр Арцаха: Лачинский коридор не может находиться под контролем Азербайджана
|Эксперт о встрече в Брюсселе: Неизбежность ухода РФ с Южного Кавказа и серьезность намерений ЕС создает риск военной дестабилизации региона
|За сутки в Армении было выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось 11 человек
|ANCA призвал администрацию Байдена сделать перезагрузку политики США в отношении Армении и Арцаха
|Шарль Мишель рассказал о чём договорились Пашинян и Алиев на встрече в Брюсселе
|Пашинян и Алиев подтвердили договоренность об открытии железной дороги - она будет действовать по принципу взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией этих стран
|Пашинян: Азербайджан пытается торпедировать открытие региональных коммуникаций
|Пашинян и Алиев встретились в Брюсселе
|Никол Пашинян провел встречу с главой Совета Европы в рамках рабочего визита в Брюссель
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|Политолог: Участие Армении в "Саммите за демократию" - позитивный шаг
|Экс-глава МИД Армении: Формат "3+3" может попытаться нейтрализовать или бросить тень на МГ ОБСЕ
|Ара Айвазян скептично настроен по отношению к предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе
|Туркменистан направил гуманитарный груз в Aфганистан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении под стражу заключены руководители двух НПО
|Вице-спикер парламента Армении и дипломат МИД ФРГ обсудили карабахский конфликт и деятельность МГ ОБСЕ
|Оппозиционный депутат считает беспрецедентным упорство Генпрокуратуры Армении в уничтожении конституционности
|Пашинян произвел новые кадровые назначения
|Солдат-срочник ВС Армении арестован по подозрению в убийстве сослуживца
|Российский художник-реставратор Николай Михайлов готов оказать экспертное содействие Армении в области реставрации фресок
|Генпрокуратура подала кассационную жалобу по делу Кочаряна и других
|Омбудсмен РА рассказал дипломатам из Германии о нарушениях прав приграничных жителей Армении азербайджанскими военными
|Председатель НПО "Гражданское Сознание" задержан полицией за нецензурную брань в адрес члена "Просвещенной Армении"
|Bloomberg рассказал, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношений
|Председатель Высшего президентского комитета по церквям Палестины почтил память жертв Геноцида армян
|Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель
|Ереван приветствовал заявление главы МИД Турции о готовности к нормализации армяно-турецких отношений
|Чавушоглу: Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений
|В Армении за сутки подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 472 человека
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений
|Еврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 в страны ВП, в том числе и в Армению
|Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата "3+3" в Москве
|Глава МИД Армении и председатель Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины затронули вопросы армянского наследия на Святой Земле
|Президент провел встречу с руководителем Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины
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|Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО "Ереванский автобус"
|В Ереване находится политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаются
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|Прогноз: Полноценной реализации "3+3" ожидать не стоит
|Юрист: Судебный вердикт Гаагского суда - свидетельство неплохой работы армянской команды
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