Среда, 15 Декабря 2021 17:14

АрмИнфо.Контрольно-пропускные пункты армяно-грузинской границы Баграташен-Садахло и Бавра- Ниноцминда с 15 декабря будут действовать в круглосуточном режиме. Об этом говорится в заявлении Посольства Армении в Грузии на официальной странице в Фейсбук.

Как ранее сообщало дипведомство Армении, КПП были доступны для граждан с 10:00 до 24:00. Ввиду подобного графика пассажиры вынуждены были находиться в многочасовых пробках, что было поводом для жалоб последних.