Среда, 15 Декабря 2021 12:15

АрмИнфо.Лачинский коридор не может находиться под контролем Азербайджана. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

При этом он обратил внимание на тот факт, что этот вопрос не имеет никакого отношения к разблокировке коммуникаций между Арменией и Азербайджаном.

"Карабах должен иметь прямую и неконтролируемую общую границу с Арменией, и наши оккупированные территории должны быть возвращены", - подытожил госминистр Арцаха.

Отметим, что 14 декабря в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Генсеком НАТО президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что так называемый "Зангезурский коридор" должен функционировать в той же логике, что и Лачинский коридор. По его словам, в противном случае Азербайджан установит КПП в Лачинском коридоре.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян реагируя на это заявление Алиева заявил, что Азербайджан пытается торпедировать открытие региональных коммуникаций. В частности, премьер подчеркнул, что попытки президента Азербайджана связать открытие региональных коммуникаций с Лачинским коридором не имеют ничего общего с обсуждениями и подписанными заявлениями на эту тему. "Это неприемлемо для Армении. Я четко выскажу эту позицию в ходе запланированной на сегодня трехсторонней встречи", - написал он на своей странице в Фейсбук.