Среда, 15 Декабря 2021 12:13

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 7 801 тест на коронавирус, из коих было выявлено 212 новых случаев заражения (2,7%), при этом выздоровело 255 человек, скончалось - 11.

Согласно источнику, по положению на 11:00 15 декабря фактическое лечение получает 7 076 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 464 749 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 342 977 человек (13,9% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 326 559 (95,2%), скончалось - 7 856 (свыше 2,2%).