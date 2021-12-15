Среда, 15 Декабря 2021 10:34

АрмИнфо.Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевом в Брюсселе.

Так, в заявлении отмечается, что цель прошедшей встречи - обсуждение процессов на Южном Кавказе и путей дальнейшего развития отношений ЕС с обеими странами.

Согласно сообщению, Мишель заверил обоих лидеров в приверженности ЕС тесному сотрудничеству с Арменией и Азербайджаном в преодолении конфликта, создания сотрудничества и атмосферы доверия с целью установления прочного мира в регионе, в конечном итоге подкрепленного всеобъемлющим мирным соглашением.

При этом констатируется, что общая цель всех трех лидеров - построить безопасный, стабильный и процветающий Южный Кавказ на благо всех людей, живущих в регионе.

"Премьер-министр Армении и президент Азербайджана подтвердили приверженность выполнению ключевых обязательства, взятых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, необходимость развития договоренностей, достигнутых в Сочи 26 ноября 2021 года.

Президент Евросовета высоко оценил шаги, предпринятые обоими лидерами для деэскалации напряженности после недавних вооруженных столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном. В частности, было признано успешное установление прямого канала связи между министрами обороны обеих стран при содействии Шарля Мишеля. Этот механизм может служить для предотвращения будущих инцидентов и оказывать положительное влияние, помогая снизить напряженность на местах", - говорится в заявлении.

В заявлении главы Евросовета подчеркивается необходимость скорейшего решения ключевых гуманитарных вопросов: освобождения пленных и выяснение судьбы пропавших без вести. При этом он приветствовал недавнее освобождение Азербайджаном десяти задержанных армянских военнослужащих и передачу Арменией всех оставшихся карт минных полей.

По убеждению Мишеля, гуманитарные жесты с обеих сторон также способствуют укреплению доверия между сторонами и помогают создать среду, способствующую продвижению к миру и примирению. "ЕС продолжит поддерживать гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции", - отмечено в заявлении.

Сообщается, что лидеры затронули ключевые существующие и перспективные торгово- экономические направления партнерства между ЕС и двумя странами. Они также обсудили намерение ЕС запустить платформу экономических консультаций для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и наращивания экономического сотрудничества в регионе.

"Алиев и Пашинян согласились, что в контексте запланированного начала переговоров о делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном необходимо будет предпринять дальнейшие ощутимые шаги для снижения напряженности на местах и создания благоприятной атмосферы для переговоров. Шарль Мишель призвал Ереван и Баку к добросовестным активным действиям и работе по деэскалации. Он подчеркнул, что обеспечение надлежащего дистанцирования сил является важным элементом предотвращения инцидентов. ЕС предоставит экспертную миссию / консультативную группу для поддержки вопросов делимитации и демаркации границ путем оказания технической помощи обеим странам", - подчеркивается в заявлении главы Евросовета.

Вместе с тем отмечается, что Шарль Мишель также подчеркнул важность восстановления коммуникаций между Арменией и Азербайджаном, в частности, и на Южном Кавказом в более широком смысле, при полном уважении суверенитета всех стран.

"Было решено приступить к восстановлению железнодорожных линий с соответствующими договоренностями о пограничном и таможенном контроле на основе принципа взаимности. ЕС готов поддержать развитие каналов связи в соответствии со своим экономическим и инвестиционным планом. Предлагаемая платформа экономических консультаций также может поддержать этот процесс. Лидеры договорились продолжить работу по итогам встречи и не терять связи", - подчеркивается в заявлении Шарля Мишеля по итогам встречи с Пашиняном и Алиевым.