Вторник, 14 Декабря 2021 11:28

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 5 567 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 161 новый случай заражения (2,9%), при этом выздоровело 472 человека, скончалось - 26.

Согласно источнику, по положению на 11:00 14 декабря фактическое лечение получает 7 136 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 456 948 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 342 765 человек (13,9% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 326 304 (95,2%), скончалось - 7 845 (свыше 2,2%).