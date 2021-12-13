Понедельник, 13 Декабря 2021 22:03

АрмИнфо.Официальный Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата "3+3" в Москве 10 декабря.

"На встрече формата 3+3 в Москве 10 декабря был представлен флаг Грузии, что, естественно, для нас неприемлемо", - говорится в комментарии директората коммуникаций МИД Грузии.

Ведомство отреагировало на это по соответствующим дипломатическим каналам.

"Грузинская сторона неоднократно заявляла о своей четкой позиции в отношении регионального формата "3+3", что мы не будем обсуждать участие Грузии в данном формате. На встрече в Москве 10 декабря был представлен флаг Грузии, что, естественно, для нас неприемлемо, на что мы отреагировали по соответствующим дипломатическим каналам", - говорится в заявлении МИД, передает 1TV.GE.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3"