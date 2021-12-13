Понедельник, 13 Декабря 2021 21:59

АрмИнфо.Нынешняя ситуация в Армении неприемлема для международного сообщества. Об этом в беседе с пресс-службой Парламента Армении заявила заместитель председателя армяно-французской группы дружбы Сената Франции Валери Буайе.

Она подчеркнула, что сегодня Турция является не только партнером Азербайджана, но и одним из зачинщиков войны. <Конфликт заморожен, но не решен>, - заявила она.

По словам Буайе, цель Азербайджана задушить Армению, отрезав единственную границу с Ираном. Происходящее депутат определила как продолжение безнаказанного геноцида.

<В нашем распоряжении есть различные инструменты, чтобы повлиять на эту ситуацию. Первый - дипломатия. Сенат одобрил постановление о признании Арцаха 25 декабря прошлого года и 3 декабря - Национальное Собрание. Второй - формирование дружеской группы с Арцахом, что даст возможность поговорить об Арцахе и его правовом статусе. У нас также есть другие инструменты в рамках ЕС>, - сказала она.

В свою очередь председатель партии <Республиканцев> Сената Франции Бруно Ретайо отметил, что Сенат Франции был первым, кто в Европе принял резолюцию о признании независимости Арцаха, что может гарантировать будущее арцахского народа. <Этой резолюцией мы говорим, что находимся возле Армении и армянского народа. Вы не одни, мы рядом и будем защищать ваши интересы>, - сказал сенатор.

Он отметил, что Франции и Минской группе ОБСЕ необходимо остановить Алиева , поскольку он совершил нападение не только на Арцах, но и Армению. <Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить Алиева и его союзника Эрдогана. Надеюсь, Франция будет иметь здесь важную роль>, - подчеркнул Бруно Ретайо.

Напомним, что 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах. <За> принятие резолюции проголосовали 305 депутатов, <против> 1 парламентарий. Таким образом, резолюция была принята.

Парламентарии осудили агрессию Азербайджана и Турции в отношении армянского народа, призвав правительство Пятой Республики гарантировать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение.