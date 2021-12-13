Понедельник, 13 Декабря 2021 21:57

АрмИнфо.Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО "Ереванский автобус" Эльбака Тарпошяна.

Так, в столичном муниципалитете подводя итоги событий, связанных с транспортным коллапсом в Ереване, и вызванных забастовкой водителей автобусов, в частности отметили:

"Подводя итоги сегодняшних событий, связанных с общественным транспортом Еревана, сообщаем, что в результате переговоров профильных подразделений с водителями транспорта, последние вернулись к работе.

Вопрос о постоянном улучшении условий труда водителей стоит на повестке дня муниципалитета. Городские власти уже предприняли активные шаги в этом направлении, и продолжат в том же ключе. Городские власти последовательно проводят жизненно важную для нашей столицы транспортную реформу, создавая для ереванцев безопасный, современный, комфортный и достойный транспорт. Возможные неровности и препятствия в этом процессе не могут отвлечь от реализации цели, поставленной властями города".

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня, с раннего утра в городе был транспортный коллапс. Ряд автобусов не вышли в рейс, вследствие чего граждане не смогли своевременно добраться до пунктов назначений. В мэрии Еревана сообщили, что бастующие водители требовали улучшения условий труда, в частности повышения заработной платы.

"Сейчас, муниципалитет выплачивает водителям общественного транспорта чистую (с вычетом налогов) заработную плату в размере около 260 000 драмов за 15 рабочих дней. По нашей информации, некоторые водители также требуют вернуться к прежней "плановой" системе оплаты, когда водитель получал минимальную зарплату и "черный" доход от проезда. Власти города решительны в вопросе транспортной реформы, и продолжат осуществлять последовательные шаги по предоставлению качественных транспортных услуг населению и в направлении деятельности в сфере законности. При этом мы постоянно улучшаем условия труда водителей и продолжим это делать. Такой саботаж недопустим и не может дать результатов", - подчеркнул столичный муниципалитет. В мэрии Еревана также принесли гражданам свои извинения за доставленные неудобства.

Меж, тем некоторые армянские СМИ считают, что забастовка водителей имела политический подтекст, и последовала сразу после того, как накануне в газете семье премьер-министра РА Никола Пашиняна появилась статья о том, что действующий мэр Еревана Айк Марутян больше не является ярым представителем партии власти "Гражданский договор" и заигрывает с бывшими властями, а именно со вторым президентом РА Робертом Кочаряном. Оппозиция опровергла информацию о встрече Марутяна с Кочаряном.

Примечательно также, что именно накануне мэр Еревана Айк Марутян лично принял участие в запуске в рейс 210 новых 6-метровых автобусов, призванных улучшить качество общественного транспорта Еревана, которое находится в удручающем состоянии. Таким образом, Марутян выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний.