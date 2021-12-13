Понедельник, 13 Декабря 2021 13:09

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении решила дать оценку вердикту Конституционного суда от 7 декабря, на основании которого были освобождены арестованные оппозиционные депутаты парламента страны.

"Учитывая не прекращающиеся обсуждения по вопросу депутатской неприкосновенности, принятые к рассмотрению решением КС РА СДО-1619, очевидные субъективные спекуляции определенных профессиональных кругов, считаем необходимым обратиться к обоснованиям решения Конституционного суда РА.

В частности, позиции прокуратуры РА по этому вопросу, основываясь на идее функциональной необходимости, лежащей в основе концепции буквального толкования и депутатской неприкосновенности статьи 96 Конституции РА, заключалась в том, что неприкосновенность депутата Национального Собрания РА соотносится с возбуждением уголовного преследования в отношении уже имеющего такой статус лица, и лишения его свободы. Это ни в коем случае не предполагает, что у Национального Собрания РА должно быть запрошено и получено согласие, и до получения лицом статуса депутата на начатое в его отношении уголовное преследование или лишение свободы, в качестве продолжения процесса", - заверили в Генпрокуратуре.

При этом в ведомстве утверждают, что из решения Конституционного суда очевидно, что он в связи с неприкосновенностью от возбуждения уголовного преследования фактически согласился с вышеуказанным четким, выражающим ясную волю Конституции подходом и нашел, что для продолжения уголовного преследования, возбужденного в отношении лица до получения статуса депутата, согласие Национального Собрания РА не требуется.

Однако, по мнению Генпрокуратуры, Конституционный суд проявил совершенно непредсказуемо противоположный подход в связи с лишением свободы лица до получения им статуса депутата, констатировав, что после получения депутатского статуса не может быть продолжено имевшее место до того лишение свободы. Ведомство заверяет, что в основу этого решения КС лежит непонятное обоснование, что продолжение лишения свободы в отношении конкретного лица после получения им статуса депутата может препятствовать деятельности Национального Собрания.

"Позиция Конституционного суда является проблематичной в том плане, что дает основания рассматривать вопрос злоупотребления депутатской неприкосновенностью, как средство уклонения от государственной принудительной меры, предполагаемой за совершенное ранее преступление. В этом плане примечательно зафиксированное решением Конституционного суда то обстоятельство, что процесс преодоления депутатской неприкосновенности имеет политическую составляющую, и результат этого зависит от воли представленных в Национальном собрании политических сил. При таком подходе получается, например, что лицо, в отношении которого в качестве наказания за убийство или изнасилование назначено лишение свободы сроком более десяти лет, может быть включено в список кандидатов на получение статус депутата и просто избавиться от уголовной ответственности", - заверили в Генпрокуратуре, при этом умолчав тот факт, что все вышеуказанные депутаты обвиняются в преступлениях, которые не предполагают заключения под стражу в ходе следствия, и вполне возможно было ограничиться подпиской о невыезде.

"В этом плане искажается также идея функциональной необходимости, лежащая в основе неприкосновенности. Дело в том, что депутату Национального Собрания РА была предоставлена неприкосновенность с целью обеспечения депутатской свободы его деятельности, чем обусловлено исключение уголовного преследования и лишения свободы. Более ясно, что депутат неприкосновенен, чтобы в ходе своей деятельности он не был скован опасением подвергнуться преследованию непосредственно или косвенно из-за этого. Следовательно, поскольку до получения депутатского мандата возбужденное и начатое в отношении лица уголовное преследование, лишение свободы не могут быть обусловлены его депутатской деятельностью, не могут быть связаны с ограничением его свободы, следовательно, депутатская неприкосновенность не может распространяться в отношении этого", - добавили в ведомстве, также не указав тот факт, что все вышеуказанные лица были заключены под стражу во время предвыборной кампании во время внеочередных парламентских выборов.

"Кроме того, решение Конституционного суда представляет и в другом плане серьезную опасность правовой непредсказуемости, искажения воли Конституции. Проблема в том, что полностью идентичные праворегулирование депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением уголовного преследования в отношении депутата и лишением его свободы решением Конституционного суда непонятным образом подверглись принципиально дифференцированному толкованию в том случае, когда из приведенного конституционного положения, очевидно, что воля Конституции - подчинение этих двух случаев единообразному праворегулированию.

Говоря яснее, из положения статьи 96 Конституции РА очевидно, что единая воля Конституции заключается в том, что депутатская неприкосновенность распространяется на возбуждение уголовного преследования и лишение свободы, но не распространяется на продолжение уголовного преследования и лишение свободы, начатое до получения депутатского мандата.

Между тем, Конституционный суд, подвергая фактическому дифференцированному толкованию единый подход Конституции, счел, что для продолжения уголовного преследования, возбужденного до получения статуса депутата, согласие Национального Собрания РА не требуется, а для продолжения лишения свободы требуется. Подобное толкование вызывает обеспокоенность тем, что не исключены в будущем комментарии, противоречащие однозначной воле Конституции", - утверждают в Генпрокуратуре.

"Считаем необходимым отметить также, что Конституционный суд РА своим решением констатировал, что отказ от неприкосновенности или ее ограничение - это тенденция, проявляемая в состоявшихся и реальных демократических государствах. И хотя таким образом усиление иммунитета рассматривает как явление, присущее государствам, не считающимся демократическими, Конституционный суд РА своей опасной юридической интерпретацией фактически сам усиливает этот институт", - подытожили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ранее АрмИнфо, Конституционный суд Армении 9 ноября вынес решение по вопросу депутатской неприкосновенности.

"Конституционный суд буквально зафиксировал, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом", - сообщил на странице в Facebook депутат одноименной фракции, адвокат Арам Вардеванян, подчеркнув, что депутатов фракции несколько месяцев незаконно содержали под стражей. "Теперь же, в соответствии с решением, их должны немедленно освободить", - подчеркнул он.

Уже 10 декабря, в соответствии с решением КС Армении, четыре депутата от оппозиционной фракции "Айастан": экс-мэр Мегри Мхитар

Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян были отпущены на свободу.

Примечательно также, что Армен Чарчян и Мхитар Закарян даже успели получить депутатский мандат, присутствовать на заседании законодательного органа, но потом были повторно арестованы.

Оппозиция назвала политическим преследованием арест вышеуказанных депутатов.