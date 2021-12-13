Понедельник, 13 Декабря 2021 11:41

АрмИнфо. Власти Армении отказываются от участия в любых антитурецких процессах. Такого мнения придерживается американист Сурен Саркисян.

"Думаю, вы заметили, что власти Армении не присоединяются ни к каким формальным или неформальным антитурецким платформам, международным альянсам или форматам. Именно в результате этого отказа власти в поисках посредников для нормализации отношений с Турцией. Это действительность, которую нельзя отрицать", - отметил политолог.

Вместе с тем, американист считает удручающим тот факт, что армянские власти перестали сопротивляться, противодействовать или сдерживать Турцию. Меж тем, как считает эксперт, сопротивление, в международных отношениях характерно даже для дружественных, но соперничающих стран с целью продвижения личных интересов.

"Это означает отказ от всех возможностей против Турции, в какой-то момент, лишившись всех инструментов в ходе переговоров, оставаясь в поле односторонних уступок. Фактически, Армения перестала быть головной болью для Турции, но Анкара не перестала считать Ереван своим врагом", - констатировал Суренян.

Примечательно, что одним из ярких доказательств слов политолога является изменившаяся позиция властей страны по вопросу Геноцида армян. Можно с уверенностью сказать, что сегодня вопрос международного признания Геноцида армян в Османской империи в большей степени продвигается неустанными усилиями армянской диаспоры, но, ни как не властями РА. Очевидным свидетельством этому является и содержание заявлениям МИД Армении в день Международного дня геноцидов, где подчеркивается, что Ереван продолжит впредь последовательно работать над повышением осведомленности о прошлых геноцидах, опасностях их безнаказанности и новых вызовах. Но, нет ни словам о том, что Армения будет добиваться исторической справедливость и признания со стороны всего международного сообщества Геноцида армян в Османской империи.