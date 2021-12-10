Пятница, 10 Декабря 2021 18:32

АрмИнфо.Азербайджан мог бы стать страной - наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которая прошла в режиме видеоконференции, заявил Почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

<Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки, я думаю, мы все так считаем>, - сказал Назарбаев, отметив, что считает возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем в ЕАЭС.

При это он сослался на пример Узбекистана, который став наблюдателем при ЕАЭС <немало выиграл>. По мнению Назарбаева, это может вдохновить Азербайджан. Учитывая вызовы, которые внесла пандемия коронавируса, экс-президент Казахстана указал на необходимость расширения сотрудничества.

Отметим, что 2 января 2015 года вступил в силу Договор о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Армения стала четвертым полноправным членом Евразийского экономического союза наряду с Беларусью, Казахстаном и Россией. На сегодняшний день статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.