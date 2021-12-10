Пятница, 10 Декабря 2021 18:24

АрмИнфо. Особых надежд в связи с участием армянского премьера Никола Пашиняна в "Саммите за демократию" в США никто не связывает. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

"Оппозиция уже обвиняет Пашиняна за его участие в саммите, обосновывая это перспективой рассердить Москву. Последнее позволяет самому Пашиняну объяснить американцам почему его выступление на саммите буквально ни о чем. Подобными примитивными хитростями провинциального уровня нашим деятелям кажется, что они могут кого-то обмануть. Думаю, что в США никто и не ожидает от Пашиняна нового слова о демократии. Соответственно, решение пригласить Армению к участию к саммиту обусловлено исключительно желанием США дистанцировать, отделить Армению от Турции, Азербайджана, Ирана и России", - подчеркнул Гукасян.

Власти США пригласили на проходящий 9-10 декабря в формате видеоконференции "Саммит за демократию" 110 государств и территорий. Среди стран региона приглашены лишь Армения и Грузия.

"Основной задачей "Саммита за демократию" представляется разграничение стран демократических от стран не демократических. Иными словами, Азербайджан, Турция, Россия и Иран - 4 из 6 стран формата "3+3" это страны не демократические. Грузия демократическая, а Армении эту возможность предоставили авансом, потому что, являясь в принципе демократической страной, Армения, почему то, упорно стремится к авторитарным режимам", - заметил он.

По оценкам политолога, США и ЕС приняли ряд решений, которыми руководствуются в своей политике в отношении региона. В их числе, к примеру, текущее обсуждение в Конгрессе пакета мер, предполагающего запрет ряда направлений по оказанию содействия Азербайджану и расширения содействия Армении. Просто потому, что Армения в отличие от Азербайджана является демократической страной.

Текущие американо-турецкие отношения Гукасян характеризует как далекие от союзнических. По его оценкам, Турция сегодня - лишь одна из более 30 стран НАТО. При этом, член Альянса не разделяющий его политику - Анкара - единственная из натовских стран, не проголосовала в пользу введения санкций в отношении России. А противостояние с другим членом НАТО Грецией создало ситуацию, в которой ряд стран НАТО усиливает одну его страну против другой.