Пятница, 10 Декабря 2021 18:23

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате агрессии ВС Азербайджана в юго-восточном направлении границы.

В сообщении МО РА, в частности, говорится: "В результате наступательных действий Вооруженных сил Азербайджана днем 10 декабря и завязавшейся перестрелки один армянский военнослужащий погиб, еще несколько получили ранения. Данные об убитом солдате, а также информация о состоянии здоровья раненых будут сообщены позже. По состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась. Ситуация находится под полным контролем Вооруженных сил РА", - заверили в МО РА.

Отметим, что еще двое военнослужащих были ранены накануне, в том же юго-восточном направлении госграницы.