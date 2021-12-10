Пятница, 10 Декабря 2021 11:36

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 416 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 347 новых случаев заражения (5,4%), при этом выздоровело 1208 человек, скончалось - 20.

Согласно источнику, по положению на 11:00 10 декабря фактическое лечение получает 8 652 пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 433 927 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 342 115 человек (14% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 324 224 (94,7%), скончалось - 7 767 (2,2%).