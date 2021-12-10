Напомним, что накануне свой пост покинул уже бывший министр окружающей среды Романос Петросян (занимал должность министра с 20 июля 2020 года, ранее был губернатором Котайкской области), и уже во второй половине дня назначен начальником Государственной контрольной службы при премьер-министре РА (глава данного ведомства, один из основателей партии "Гражданский договор", и назначенный на эту должность 15 января 2021 г. Тигран Улиханян был уволен Пашиняном в тот же день).

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