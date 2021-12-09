Четверг, 9 Декабря 2021 20:43

АрмИнфо.Уже много лет подряд под различными «благовидными» поводами вырубаются и «обчекрыживаются» многолетние деревья. Город превращается постепенно в бетонную пустыню с небоскребами темных окон.

Вот и до территории Национального Политехнического Университета Армении (НПУА) добрались… Начиная с ноября под видом благоустройства сада, вырублено более 10 здоровых деревьев различного размера и возраста, включая недавно высаженные молодые деревья. Содеянное иначе как злодеянием назвать не представляется возможным, в свете того, что оценки жизнеспособности деревьев, приговоренных «озеленителями» к уничтожению, не было проведено.

Согласно экспертному мнению сотрудников лаборатории получения агрохимикатов и контроля качества НПУА, и лаборатории экологической безопасности НПЦ «Армбиотехнология» НАН РА, какие-либо симптомы наличия вредителей или заболеваний у вырубленных деревьев отсутствовали, о чем так же свидетельствует и внешний вид деревьев, запечатленных на старых фотографиях сада НПУА.

Ларчик просто открывается: есть планы по строительству кафетерия на территории НПУА, в условиях отсутствия буфетов для студентов.