Так, 9 декабря в ходе еженедельного брифинга отвечая на соответствующий вопрос, Захарова, в частности сказала: "Это неправда, это дезинформация. Я надеюсь, что газета - дадим им срок до послезавтра. Послезавтра они должны опубликовать опровержение, потому что они напечатали фейк. Это неправда, это дезинформация. Информация не соответствует действительности, наш посол продолжает работать и выполнять поставленные руководством страны на этом направлении задачи".

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