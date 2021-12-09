Четверг, 9 Декабря 2021 15:14

АрмИнфо.Трехсторонняя встреча Путин - Пашинян - Алиев в Сочи является свидетельством расценивания Москвой намечающейся встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе как попытки покушения на ее монополию в урегулировании армяно-азербайджанских противоречий. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

"В этом свете, наверное, стоит отметить спешку, в которой велась подготовка к сочинскому саммиту. И согласие Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на встречу в Брюсселе 15 декабря по приглашению председателя Европейского совета Шарля Мишеля лишь ускорило все эти процессы. В Москве, думаю, имели все основания полагать, что брюссельская инициатива может тем или иным образом являться покушением на ее право монопольного оператора в том же Карабахе. И это несмотря на заверения европейцев об отсутствии особых надежд от Брюсселя как отправной точки прорыва в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта", - заметил он.

Согласно российскому политологу, при этом, важно подчеркнуть, что, собственно, сами сочинские переговоры стали возможны лишь после самого крупного с ноября прошлого года вооруженного инцидента 16 ноября в Сюникской области Армении. Который армянский премьер Пашинян в том же Сочи весьма справедливо охарактеризовал как "вторжение войск Азербайджана на суверенную территорию Армении". Не опровергая очевидность данного тезиса, Дубнов подчеркнул, что готовность к миру на Южном Кавказе появляется лишь в результате применения силы. Причем, последнее Баку продемонстрировал не только 16 ноября, но и осенью 2020 года, сломав многолетний статус-кво в результате 44-дневной войны.

Согласно Дубнову, статус-кво от 1994-го пытались сохранить в Москве как фактор, благоприятствующий ее стремлению как можно дольше удерживать в замороженном состоянии конфликты на постсоветском пространстве. В Ереване статус-кво в свою очередь считали заслуженным итогом первой карабахской войны и надеялись удержать его как можно дольше. Однако, в Баку с этим согласны не были и совершенно не считаясь с потерями, с ценой которую пришлось заплатить за 44 дня решили вопрос силой и теперь предъявляют счет Еревану. Возвращаясь к итогам сочинской встречи, политолог оценил полное отсутствие в выступлениях Путина и Алиева упоминания Нагорного Карабаха как стремление Москвы обойти вниманием настойчивое стремление Баку вообще закрыть вопрос статуса Карабаха как закономерного итога 44-х дневной войны. Согласно Дубнову, в Москве подобный настрой Баку совершенно не разделяют, однако, особого стремления к афишированию этого факта также не проявляют. Главной причиной чего являются российские миротворцы в Карабахе, а также стремление Москвы продлить 5-летний срок их пребывания на этой территории. "Итак, представляется, что именно вывод карабахской проблемы за рамки сочинской повестки, судя по всему, позволило обойти узловые противоречия между Ереваном и Баку, сосредоточившись на вопросах, которые можно решать уже сегодня. Приходится констатировать, что карабахский дискурс в армянской политике уже не довлеет. Наглядным свидетельством чего являются хотя бы публичные итоги Сочи в виде достаточно конструктивных итоговых заявлений Пашиняна и Алиева", - подытожил российский политолог.