Четверг, 9 Декабря 2021 15:09

АрмИнфо. Грузия не будет представлена на заседании формата "3+3", которое завтра пройдёт в Москве. Об этом "Эху Кавказа" заявили в МИД Грузии.

"Министерство иностранных дел не раз фиксировало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества "3+3", в том числе и министр иностранных дел говорил об этом во время последнего парламентского слушания. Мы не рассматриваем участия в данном формате, соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной 10 декабря текущего года", - заявили в грузинском ведомстве.

О проведении первого заседания платформы сотрудничества в формате "3+3" сообщило Министерство иностранных дел Турции. В московской встрече примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.

Проведение встречи накануне прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что Армения будет участвовать в работах платформы и на заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, "и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения".