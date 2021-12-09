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АрмИнфо. Грузия не будет представлена на заседании формата "3+3", которое завтра пройдёт в Москве. Об этом "Эху Кавказа" заявили в МИД Грузии.
"Министерство иностранных дел не раз фиксировало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества "3+3", в том числе и министр иностранных дел говорил об этом во время последнего парламентского слушания. Мы не рассматриваем участия в данном формате, соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной 10 декабря текущего года", - заявили в грузинском ведомстве.
О проведении первого заседания платформы сотрудничества в формате "3+3" сообщило Министерство иностранных дел Турции. В московской встрече примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции.
Проведение встречи накануне прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он сказал, что Армения будет участвовать в работах платформы и на заседании будут обсуждаться дальнейшие действия, "и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения".
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|Депутат об убийстве противником армянского военнослужащего под Шуши: Нужно кардинально изменить подходы к ведению боевого дежурства
|Мурадов пообещал вернуть всех армянских военнопленных
|Турция анонсировала дату первой встречи в формате "3+3"
|Вражеские силы обстреляли боевые позиций ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы
|В Армении подтвердилось 300 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 202 человека
|Иран, Азербайджан и Грузия договорились об открытии нового транзитного маршрута
|Никол Пашинян не стал раскрывать детали потери двух сел Гадрутского района Нагорного Карабаха уже после 9 ноября
|Трудно представить себе что-то более нелепое, чем нарратив о каких-то тайных договоренностях - Пашинян
|МО Армении считает дезинформацией сообщение оборонного ведомства Азербайджана об обстреле боевых позиций ВС АР
|Бывший депутат блока "Мой шаг" избран членом Аудиторской палаты
|Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего на юго-востоке страны
|Премьер Грузии и начальник полиции Армении обсудили сотрудничество двух стран в ряде сфер
|Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МОНКС Армении и посол Беларуси обсудили перспективы углубления научно- образовательного сотрудничества
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|Группы быстрого реагирования Омбудсмена Армении отправились в полицию в связи с задержанием родственников пропавших без вести и плененных военнослужащих
|"Звартноц": Иностранцы вновь смогут сдавать ПЦР-тесты в армянских пунктах пропуска
|Российские миротворцы обеспечили безопасность при добычи щебня для строительства новой дороги в селе Храморт в Нагорном Карабахе
|Ассамблея: В окончательной версии NDAA на 2022 год требуется отчет о войне, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции против армянского народа
|На площадке реАрмения запущен проект по восстановлению одного из самых древних армянских монастырских комплексов - <Возрождение Акопаванка>
|Главы МИД Турции и Азербайджана обменялись мнениями по реализации платформы "3+3"
|Заявление: Несоответствующие действительности заявления высокопоставленных армянских чиновников по поводу военнопленных мешают правозащитной деятельности
|Аналитик: Разговоры о турецко-азербайджанском братстве несколько отличаются от реалий
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|Родственники без вести пропавших и пленных военнослужащих провели ночь на улице и продолжают требовать встречи с Аленом Симоняном
|Армения продлила срок выдачи общегражданских паспортов и изменила порядок выдачи паспортов гражданам мужского пола
|За сутки в Армении подтвердилось 410 случаев заражения коронавирусом, скончалось - 10
|Представители ОДКБ знакомятся с деятельностью миротворческих контингентов Армении, Беларуси и Казахстана в Ливане
|Органы внутренних дел Армении и России углубляют сотрудничество
|В Азербайджане сообщили о получении всех карт минных полей от Армении
|Постпред РА в ЕСПЧ: Гаагский суд удовлетворил почти все требования Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана
|Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ напоминают Еревану и Баку о неприемлемости угрозы применения силы для разрешения пограничных споров
|Фракция "Айастан" предложила премьер-министру, главам МО, МИД и СНБ в парламенте ответить на вопросы родственников военнопленных и без вести пропавших лиц
|Читать больше
|Российский эксперт: Сочи - свидетельство расценивания Москвой Брюсселя как покушения на ее монополизм в Карабахе
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