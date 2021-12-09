Четверг, 9 Декабря 2021 11:25

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 7741 тест на коронавирус, из коих было выявлено 300 случаев заражения (3,8%), при этом выздоровело 202 человека, скончалось - 19.

Согласно источнику, по положению на 11:00 9 декабря фактическое лечение получает 9 541 пациент.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 427 511 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 341 768 человек (14,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 323 016 (94,5%), скончалось - 7 747 (2,2%).