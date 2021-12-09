Четверг, 9 Декабря 2021 10:52

АрмИнфо.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с начальником полиции Армении Ваге Казаряном, находящимся с официальным визитом в Грузии.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран. В том числе было отмечено плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Армении, а также партнерство в борьбе с транснациональной преступностью и другими вызовами безопасности.

"В ходе встречи говорилось об успешном посредничестве премьер-министра Грузии, в результате которого были освобождены 15 граждан Армении, а Азербайджану переданы важные карты заминированных территорий. Глава правительства выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству и отметил, что Грузия поддерживает диалог, который будет способствовать обеспечению прочного мира и стабильности в регионе.

В беседе также была подчеркнута многовековая история дружеских и добрососедских отношений между двумя народами и перспективы дальнейшего расширения партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра, передает Грузия-онлайн.