Четверг, 9 Декабря 2021 10:51

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание уделено ходу реализации сочинских договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 26 ноября 2021 года.

С российской стороны ударение сделано на необходимости обеспечить скорейший запуск работы по делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией, а также перевести в практическую плоскость договоренности в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных и экономических связей под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России.

Меж тем, согласно пресс-службе МИД Армении, была отмечена важность полноценного восстановление мирного процесса в соответствии с мандатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ для всеобъемлющего и всеобъемлющего урегулирования нагорно- карабахского конфликта

Арарат Мирзоян и Сергей Лавров также обсудили ход реализации договоренностей в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и 11 и 26 ноября 2021 г.

Мирзоян подчеркнул, что воинственные заявления руководства Азербайджана, угрозы применения силы серьезно угрожают региональной стабильности, безопасности.

Министры иностранных дел обсудили вопросы, связанные с инициативой "3 + 3", а также вопросы, представляющие взаимный интерес.