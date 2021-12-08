Среда, 8 Декабря 2021 15:00

АрмИнфо.Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к обеспечению безопасности при строительстве новой дороги, которая будет проходить вдоль линии разграничения сторон от села Храморт до города Аскеран в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

"В настоящий момент выполняются мероприятия по обеспечению безопасности по добычи щебня в селе Храморт. Работы проводят вдоль линии разграничения, в связи с чем, необходимо присутствие миротворческих сил российской федерации" - сказал представитель российского миротворческого контингента Данил Никитин.

Дорожные строители приступили к работам по добыче щебня, который войдет в основу новой дороги вблизи линии разграничения в Аскеранском районе.

"Вместе с миротворческими войсками Российской Федерации начинаем работы от села Храморт до Аскерана для улучшения дороги, для патрулирования российских миротворческих войск, потому что село находится на линии соприкосновения огня" - сказал директор строительной компании Нарек Акопян.

Данная дорога послужит, как мирным жителям для более безопасного передвижения между населенными пунктами, так и миротворцам для создания нового маршрута патрулирования. Работы по строительству дороги планируется завершить до конца текущего года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.