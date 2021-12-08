Среда, 8 Декабря 2021 14:07

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея) приветствует формулировки, содержащиеся в окончательной версии Закона о государственной обороне на 2022 финансовый год (NDAA), призывающие к немедленному "освобождению всех военнопленных и захваченных гражданских лиц", незаконно удерживаемых Азербайджаном.

Согласно сообщению Ассамблеи, в документе требуется отчет о прошлогодней войне, развязанной Азербайджаном при полной поддержке Турции против армянского народа.

"Отчет должен включать: (1) оценку использования систем вооружений или контролируемых технологий Соединенных Штатов, которые были применены; (2) описание иностранных участников конфликта, включая военные действия и усилия по вербовке или найму иностранных боевиков; и (3) любые нарушения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г., включая содержание под стражей военнопленных", - сообщает Ассамблеи.

"Формулировки, содержащиеся в законопроекте ясно дают понять, что Азербайджан должен немедленно освободить всех военнопленных, которые все еще находятся в заложниках. Отчет прольет дополнительный свет на агрессию Азербайджана и Турции против армянского народа. Мы ценим усилия и поддержку членов Палаты представителей и Сената, которые были с нами на каждом этапе нашего пути", - заявила директор Ассамблеи по связям с Конгрессом Мариам Халоян.