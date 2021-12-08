Среда, 8 Декабря 2021 14:01

АрмИнфо. Несоответствующие действительности заявления или оговорки высокопоставленных чиновников по поводу военнопленных мешают правозащитной деятельности.

Об этом говорится в совместном заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна, защитника интересов армянских военнопленных в ЕСПЧ, правозащитницы Сирануш Саакян и защитника интересов армянских заключенных в ЕСПЧ, правозащитника Артака Зейналянв в связи с высказываниями спикера Национального Собрания РА Алена Симоняна, содержащиеся в обнародованном накануне видеоролике.

В заявлении также констатируется, что в вышеуказанном ролике Симоняна также дает ложные оценки внеочередному публичному докладу Защитника прав человека РА от 9 августа 2021 года "Ответственность Азербайджана за пытки и бесчеловечное обращение с военнопленными-армянами".

В совместном заявлении, в частности говорится: "Прежде всего, мы считаем недопустимым снимать на видео личные отношения человека, диалог и распространять его без осознанного согласия собеседника.

Что касается ссылок и оговорок, озвученных в Совместном чрезвычайном отчете, мы отмечаем:

1 ? Спикер Национального Собрания РА Ален Симонян приписывает несуществующие факты к совместному внеочередному отчету, к примеру, отмечает, что в отчете зафиксированы случаи изнасилования репатриированных военнопленных, между тем в докладе нет ни слова об изнасиловании. Кроме того, в совместном публичном отчете никогда не публиковались личные данные кого-либо из пленников, включая фото и видео.

2. Информируем вас, что в совместном внеочередном публичном отчете использовались международные стандарты осуществления сбора фактов для подтверждения фактов пыток военнопленных. В этом отношении работа по установлению фактов пыток не подразумевает, что правозащитник, проводящий установление фактов, обязательно должен присутствовать или участвовать в процессе пыток. Лица, занимающие высокие должности, обязаны разделять ознакомительную работу от соучастия.

3? В совместном внеочередном публичном отчете не выявляются и не идентифицируются репатриированные заключенные, которые подвергались пыткам или бесчеловечному обращению. Вместо этого в совместном публичном отчете освещаются схемы, распространенные формы пыток, которые, как правило, применялись против армянских заключенных в Азербайджанской Республике. В то же время в публичном отчете указывается, что формы и средства насилия в отношении заключенных в каждом случае были разными.

4. В дополнение к вышесказанному, репатриированные армянские пленники сами давали интервью различным средствам массовой информации, открыто рассказывая о пытках, которым они подвергались во время пребывания в Азербайджанской Республике. Более того, в ходе предварительного следствия органами предварительного следствия РА были опубликованы показания репатриированных армянских пленных о пытках и бесчеловечном обращении.

5 ? Считаем необходимым подчеркнуть, что предоставление абстрактной информации при представлении данных о пытках и бесчеловечном обращении с армянскими заключенными неэффективно. При инициировании международно-правовых процессов необходимы подробные и конкретные данные, а не заявления и утверждения", - говорится в совместном заявлении.

В тоже время армянские правозащитники настоятельно призывают высокопоставленных чиновников воздерживаться от высказываний по столь чувствительным вопросам, не использовать их в политических или иных целях, поскольку они успешно используются Азербайджаном перед международными организациями, включая судебную систему, в ущерб правам армянских военнопленных.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, спикер Национального собрания Армении Ален Симонян накануне оказался в центре очередного громкого скандала. На это раз поводом стали высказывания, сделанные спикером парламента относительно военнопленных, вот уже более года удерживаемых в азербайджанском плену.

Так, в растиражированном по началу во всемирной паутине видео-ролике, Симонян, касаясь вопроса военнопленных, отмечает, что считает находящихся в плену военнослужащих уже "несуществующими". При этом в качестве пример он приводит Израиль, якобы, когда террористы захватывают самолет, в Тель-Авиве не ведут переговоры с террористами, а уничтожают самолет. Однако, уже позже, в полной версии ролика, смысл слов Симоняна о военнопленных обретает немого иной контекст. Симонян аргументирует свои словам тем, что военнопленные не должны стать инструментов в руках Азербайджана для получения политических дивидендов. Примечательно также то, что спикер парламента Армении безапелляционно заверяет, что все плененные военнослужащие - трусы, которые сложили оружие и бежали с поля боя, заблудились и оказались в плену. Эти заявления были сделаны на фоне отсутствия окончательного следствия по делу о 44-дневной войны.

Данное заявление вызвало волну негодования в армянском обществе. Более того, со вчерашнего вечера родственники военнопленных проводят акции протеста как в Гюмри, так и в Ереване перед зданиями госструктур. Они требуют встречи с Алленом Симоняном.