Среда, 8 Декабря 2021 11:39

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 8485 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 410 случаев заражения (4,8%), при этом выздоровело 408 человек, скончалось - 10.

Согласно источнику, по положению на 11:00 8 декабря фактическое лечение получает 9 462 пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 419 770 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 341 468 человек (14,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 322 814 (94,5%), скончалось - 7 728 (2,2%).

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 464 (0,4%).