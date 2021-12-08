Среда, 8 Декабря 2021 11:37

АрмИнфо. Парламент Армении 8 декабря одобрил законопроект о ратификации подписанного в Москве в мае 2021 г. "Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об информационном взаимодействии и обмене информацией в электронном виде по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел Российской Федерации и Полиции Республики Армения".

Как накануне заявил заместитель начальника Полиции РА Ара Фиданян, с ратификацией документа станет возможным более оперативно и эффективно организовать обмен информацией между Полицией РА и подразделениями, определенными МВД РФ. Соглашение позволит, в частности, предоставлять, получать информацию в электронном виде; обеспечивать безопасность информации, полученной в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством каждой Стороны международных договоров, участниками которых они являются. По словам заместителя начальника Полиции РА, информация, полученная в соответствии с Соглашением, будет использоваться исключительно в служебных целях и не будет передана третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа государства-участника, предоставившего информацию. "Информация, составляющая государственную тайну, также не подлежит обмену", - добавил докладчик.

Как отмечается в справке-обосновании к документу, Полиция РА обменивается информацией с 1992 года на основе Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией (подписано в Чолпон-Ате 3 августа 1992 года), а также на основании Межгосударственных соглашений об обмене информацией в борьбе с преступностью, подписанных в Астане в 2009 году. "Однако указанные выше акты не дают возможности присоединиться к сети правоохранительных органов государств-участников СНГ "Криминалистика СНГ", обмениваться информацией через нее, получать доступ к дополнительным информационным ресурсам в режиме онлайн (массив Информационного банка СНГ)", - говорится в документе. Для облегчения оперативного обмена информацией между двумя отделами, а также для получения доступа к информационным ресурсам в сети Интернет в 2017 году был разработан и в 2021 году подписано Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве и электронном обмене информацией.