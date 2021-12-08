Среда, 8 Декабря 2021 10:39

АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Айастан" предлагает сегодня, 8 декабря провести парламентские слушания на тему военнопленных и без вести пропавших с участием премьер-министра, главы МО и МИД, директора СНБ, а также представителей родственников пленных и без вести пропавших лиц.

Это, как отметил секретарь фракции Арцвик Минасян, реальная возможность ответить на многие волнующие вопросы. Слушания Минасян предложил провести сегодня, после правительственного часа в парламенте.

Накануне в Интернете обнародовано видео, на котором спикер парламента Армении Ален Симонян рассуждает о судьбе военнопленных. Так, в видео, Симонян, касаясь вопроса военнопленных, отмечает, что считает находящихся в плену военнослужащих уже "несуществующими". По его словам, многие из пленных являются дезертирами и будущее страны и Арцаха намного важнее. Родственники пленных и пропавших без вести вышли к зданию правительства и перекрыли дороги, чтобы высказать протест, некоторые из них остались на акции протеста на ночь.