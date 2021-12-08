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АрмИнфо.Оппозиционная фракция "Айастан" предлагает сегодня, 8 декабря провести парламентские слушания на тему военнопленных и без вести пропавших с участием премьер-министра, главы МО и МИД, директора СНБ, а также представителей родственников пленных и без вести пропавших лиц.
Это, как отметил секретарь фракции Арцвик Минасян, реальная возможность ответить на многие волнующие вопросы. Слушания Минасян предложил провести сегодня, после правительственного часа в парламенте.
Накануне в Интернете обнародовано видео, на котором спикер парламента Армении Ален Симонян рассуждает о судьбе военнопленных. Так, в видео, Симонян, касаясь вопроса военнопленных, отмечает, что считает находящихся в плену военнослужащих уже "несуществующими". По его словам, многие из пленных являются дезертирами и будущее страны и Арцаха намного важнее. Родственники пленных и пропавших без вести вышли к зданию правительства и перекрыли дороги, чтобы высказать протест, некоторые из них остались на акции протеста на ночь.
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|Группы быстрого реагирования Омбудсмена Армении отправились в полицию в связи с задержанием родственников пропавших без вести и плененных военнослужащих
|"Звартноц": Иностранцы вновь смогут сдавать ПЦР-тесты в армянских пунктах пропуска
|Российские миротворцы обеспечили безопасность при добычи щебня для строительства новой дороги в селе Храморт в Нагорном Карабахе
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|Постпред РА в ЕСПЧ: Гаагский суд удовлетворил почти все требования Армении о применении обеспечительных мер в отношении Азербайджана
|Страны-сопредседатели МГ ОБСЕ напоминают Еревану и Баку о неприемлемости угрозы применения силы для разрешения пограничных споров
|Фракция "Айастан" предложила премьер-министру, главам МО, МИД и СНБ в парламенте ответить на вопросы родственников военнопленных и без вести пропавших лиц
|Мгер Григорян: Возможное разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ между Арменией и Азербайджаном
|Международный суд ООН обязал Азербайджан предотвратить разжигание расовой ненависти в отношении армян, посягательства на армянское культурное наследие и защитить армянских военнопленных.
|У здания правительства Армении проходит акция протеста с участием родителей без вести пропавших военных
|Ардшинбанк инвестирует в зеленую энергетику.
|Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или прохождения ПЦР-теста, а также не выплачивать зарплату за данный период
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ален Симонян прокомментировал скандальный видеоролик
|Оппозиционная фракция “Айастан” приостановила свое участие во всех международных организациях в составе парламентских делегаций
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
|Эксперт: Анкара и Баку стремятся к 3+2 с целью вывести Арцах из МГ ОБСЕ
|Аракел Джейранян: Бодибилдинг – дорога в один конец
|Из жизни ушел летчик-испытатель вертолетов Ми, герой СССР Гурген Карапетян
|Ереван обвинил Баку в торпедировании переговоров по разблокировке региональных коммуникаций
|Посольство США в Армении дало оценку прошедшим в РА выборам в ОМС
|"Гражданский договор" отклонил проект заявления по делимитации и демаркации границы: Оппозиция заявила о созыве внеочередного заседания по данном вопросу
|В Армении и Арцахе вспоминают жертв Спитакского землетрясения
|Омбудсмен Армении рассказал коллеге из Франции об армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане
|За сутки в Армении подтвердилось 240 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 522 человека
|Эдуард Шармазанов рассказал, что кроется за очередным шантажом Алиева
|В Армении более охотно на вакцинацию идут мужчины
|Правящая фракция отказала в инициативе оппозиции, гарантирующей бесплатную медпомощь военнослужащим в первоочередном порядке
|Эдуард Агаджанян о несостоявшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана и процессе делимитации границы
|Генпрокуратура Армении подала судебный иск о конфискации имущества у бывшего главы Полиции
|В Ереване состоялись армяно-финские межмидовские политические консультации
|В Ереване откроется всемирно известный бренд Hard Rock CafeR
|Проинформирован – значит защищен: IDBank
|Президент Армении и посол Великобритании обсудили региональные процессы
|Джонатан Лакот: Многие из нас надеются, что прах Мисака Манушяна будет перенесен в Пантеон
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Ереване презентована книга "Сирийские армяне и турецкий фактор: Кессаб, Алеппо и Дейр-эз-Зор в сирийской войне"
|Главы МИД стран ОДКБ выступили с совместным заявлением о профилактике и борьбе с использованием Интернета в террористических целях
|Состоялось заседание Совета безопасности Армении под председательством премьер-министра Никола Пашиняна
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|Аналитик: Разговоры о турецко-азербайджанском братстве несколько отличаются от реалий
|Прогноз: Встреча в Брюсселе завершится пустыми разговорами
|Прогноз: Итоги местных выборов в Армении приведут к формированию мультипликативного эффекта
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