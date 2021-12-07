Вторник, 7 Декабря 2021 16:06

АрмИнфо.Поражение партии "Гражданский договор" на состоявшихся, в том числе 5-го декабря, местных выборах в Гюмри, Ванадзоре, Мегри, Арарате и других местах демонстрирует существенное падение за последний год рейтинга не только правящей партии, но и самого премьер-министра Никола Пашиняна. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"В случае появления на местах практически любой альтернативы, правящая партия "ГД" моментально начинает испытывать серьезные проблемы, вплоть до полного поражения. И даже в тех 24 общинах, где ее представители они вышли на первое место, им предстоит договариваться с другими политическими силами, к примеру, для формирования коалиции с целью формирования местных органов управления", - подчеркнул он.

Подобные итоги местных выборов, по прогнозам политтехнолога, приведут к мультипликативному эффекту, который отразится на внутренней политике Армении. Поскольку эти выборы продемонстрировали, что "Гражданский договор" и лично Пашинян уже давно утратили ореол непобедимости, а слово премьера уже не имеет того воздействия, что имело даже год назад. Местные выборы, согласно политтехнологу, стали своеобразным тестом, проверкой общественных настроений.

Поражения правящей партии в ряде общин политтехнолог оценивает как весьма чувствительные удары по властям, являясь весьма тревожным и серьезным звоночком. Особую важность Акопян придал переменам в общественных настроениях. Поскольку последние, в свою очередь, способны повлиять и на позицию внешних игроков.

"Знаете ли, внешние, испытывающие в отношении Армении ту или иную степень интереса, силы прекрасно анализируют и внутреннюю ситуацию, перемены в нашей стране. А поскольку Армения сегодня фактически находится под внешним управлением, внутриполитические конфигурации во многом обусловлены, в том числе, желаниями и консенсусом внешних политических сил. Полагаю, что уже ни для кого не секрет, что по итогам 44-х войны и последующих региональных трансформаций, вокруг власти Пашиняна сложился определенный консенсус. И все последние перемены в восприятии власти обществом не могут не пройти незамеченными в глазах сил, этот консенсус формирующих", - подытожил политтехнолог.