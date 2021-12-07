Вторник, 7 Декабря 2021 16:06

АрмИнфо.Согласно моему убеждению, Армении ни в коем случае не следует входить в формат 3+2, поскольку это нанесет очередной удар по мирному урегулированию арцахского вопроса. Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат армянского парламента 7-го созыва, азербайджановед Татевик Айрапетян.

"В своем стремлении вовлечь Армению в данный формат Анкара и Баку преследуют именно эту цель - решить проблему Арцаха в соответствии с собственными представлениями. И они, собственно, совершенно ее не скрывают. Отказываясь от 3+3 та же Грузия в качестве причины отмечает свои проблемы с РФ. А что разве у Армении нет проблем с Азербайджаном и Турцией? Премьер Армении говорит об оккупации 41 километра суверенной территории Армении. И на этом фоне Баку продолжает разговаривать с нами языком силы и угрозы силы", - подчеркнула она.

В этом свете азербайджановед указала на существование МГ ОБСЕ и трехстороннего формата урегулирования проблем между Арменией и Азербайджаном с участием РФ. Айрапетян также охарактеризовала наличие пункта о старте процесса делимитирования границ в сочинском заявлении как шаг назад от прежних заявлений Еревана. С другой стороны данный процесс, на ее взгляд, станет орудием в руках Баку в его попытках окончательно закрыть вопрос Арцаха.

Наличие данных пунктов в переговорной повестке Айрапетян оценивает как своеобразные мины, заложенные под процессом урегулирования арцахского вопроса. Она с сожалением подчеркнула отсутствие просчета данных рисков со стороны Еревана. По ее оценкам, неверные, не просчитанные, обусловленные сиюминутными интересами действия лишь вредят интересам Армении и лишь еще больше увеличивают аппетиты Баку и Анкары. А события последнего года, на взгляд эксперта, являются тому наглядным подтверждением.

Комментируя реальные причины отказа Азербайджана встречаться в формате Минской группы ОБСЕ на уровне глав МИД в Стокгольме с Арменией, Айрапетян в первую очередь выделила цель Баку перевести переговоры в формат 3+2. О чем, в первую очередь устами главы МИД Мевлюта Чавушоглу активно говорит Анкара. Причем, делается это с целью нейтрализации Минской группы ОБСЕ. В ответ на что Ереван четкой позиции не выражает, ограничиваясь лишь предложением поначалу определить повестку работы данного формата.