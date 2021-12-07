Вторник, 7 Декабря 2021 12:51

АрмИнфо. Посольство США в Армении дало оценку прошедшим в РА выборам в Органы местного самоуправления (ОМС).

Так, в заявлении посольства США, в частности говорится:

"Мы воздаем должное армянскому народу за его участие в муниципальных выборах 17 октября, 14 ноября и 5 декабря, а также за его неизменную приверженность демократическому пути Армении. Небольшое число сотрудников посольства в качестве посетителей наблюдали за ходом выборов. Мы рады констатировать, что выборы в целом прошли спокойно, мирно и были хорошо организованы. Разнообразие результатов подчеркнуло конкурентный характер выборов, динамику демократии в Армении и значительный прогресс, достигнутый страной за эти годы".

При этом в заявлении американского посольства отмечается, что зафиксированы сообщения о давлении на кандидатов от оппозиции. В этом ключе дипмиссия рекомендовала властям Армении расследовать достоверные утверждения о злоупотреблениях.

"Работая над совершенствованием нашей собственной демократии, мы приветствуем приверженность Армении ее программе демократических реформ и надеемся на укрепление наших двусторонних связей, основанных на общих демократических ценностях", - подытожили в дипломатической миссии США в РА.

Отметим, что 17 октября, 14 ноября и 5 декабря в Армении проходили выборы в ОМС. В ходе выборов, в ряде общин одержали победу либо оппозиционные кандидаты, либо беспартийные, в том числе и во втором и третьем по величине городах РА - Гюмри и Ванадзоре. Примечательно, что в ходе выборов 5 декабря, жители двух общин - Семеновка и Цовагюх, бойкотировал выборы, таким образом выразив свое недовольством в связи с очередным укрупнением общин. Заметим, также, что большинство жителей общин выступают против укрупнения, инициированное действующей властью, заверяя, что это приведет к новому оттоку населения из сёл.

Примечательно, что власти Армении стягивали большие силы полиции на избирательные участки в ходе голосования. В оппозиции назвали эти действия попыткой запугать граждан. Стоит также заметить, что несколько оппозиционных кандидатов, одержавших победу на выборах, находятся в заключении, в их числе переизбравшийся глава общины Горис Аруш Арушанян.