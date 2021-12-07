Вторник, 7 Декабря 2021 12:14

АрмИнфо.Уполномоченный по защите прав человека во Франции Клэр Эдон и находящийся в Париже Омбудсмен Армении Арман Татоян обсудили те препятствия, которые мешают защите прав человека в наших странах.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, Татоян, в частности, отметил необходимость немедленного возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских пленных армянской стороны, заявив, что они содержатся по политическим мотивам, нарушая нормы международного права.

Он также отдельно коснулся грубых нарушений азербайджанскими вооруженными силами прав армянских военнослужащих и гражданских лиц, в том числе, вопроса об ответственности за пытки и зверства.

Было отмечено, что власти Азербайджана распространяют армянофобскую политику и активно поддерживают враждебность по отношению к армянам по всему миру, держа два народа в напряжении, ставя под угрозу правозащитную систему в других странах и поддерживая напряженную атмосферу. И именно результатом этой политики стали пытки и зверства, которые имели место во время и после войны.

Негативное воздействие COVID-19 на людей, права женщин и детей, а также участие правозащитных учреждений в международных организациях также были предметом дискуссий.