Понедельник, 6 Декабря 2021 20:20

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении обратилась в суд с требованием конфисковать имущество незаконного происхождения у бывшего начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна и членов его семьи. Об этом, как информирует сообщает 1 телевизионный канал Армении <1 лурер> со ссылкой на судебную информационную платформу Datalex.

В деле фигурируют Владимир Гаспарян, его жена, мать, сын и дочь, а также теща.

Первоначально иск был подан 19 ноября, затем возвращен из-за недостатков в оформлении и 2 декабря снова подан в суд. Истцом является прокурор отдела по изъятию имущества незаконного происхождения Тигран Давтян.

В июне прокуратура провела расследование в отношении Гаспаряна и его семьи, а затем предложила им дать разъяснения по происхождению имущества. В результате 1 июля стало известно, что на имущество Гаспаряна наложен арест. В деле фигурирует несколько земельных участков, особняков, автомобилей и компаний.

Советник генерального прокурора Гор Абраамян сообщил "1 Лурер", что дело уже принято в суд. При этом в прокуратуре пока не уточнили, какое именно имущество, принадлежащее Гаспаряну и его семье, подлежит конфискации. <Прокуратура пока не предоставляет информации об имуществе этих людей, мы можем опубликовать ее в ближайшее время>, - сказал Абрамян.

Стало известно также, что Генеральная прокуратура подала еще один иск о конфискации имущества на сумму около 485 миллионов драмов (1 млн долларов США) у бывшего высокопоставленного сотрудника СНБ РА, полковника Сероба Арутюняна и его семьи, включая квартиру на ереванском Северном проспекте, парковки и автомобили.

Владими Гаспарян был начальником полиции Республики Армения с 2011 г. по 2018 г.