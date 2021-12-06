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АрмИнфо. В Ереване состоялись армяно-финские межмидовские политические консультации.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, с армянской стороны консультации возглавил руководитель департамента Европы МИД РА Тигран Самвелян, с финской - гендиректор департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Мария Лийвала.
Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, подчеркнув важность проведения политических консультаций и регулярных визитов на высоком уровне. Делегации двух стран также затронули вопросы, связанные с расширением торгово-экономического сотрудничества, обменялись мнениями по развитию сотрудничества в отраслевых направлениях.
В тот же день финскую делегацию принял заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян. В ходе встречи собеседники коснулись сотрудничества Армения-ЕС, затронули вопросы, связанные с предстоящим в декабре в Брюсселе саммитом Восточного партнерства Евросоюза.
По просьбе финской стороны Паруйр Ованнисян представил текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута необходимость полноценного восстановления процесса по мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как член Минской группы ОБСЕ финская сторона подтвердила безоговорочную поддержку данной меры.
Финскую делегацию принял также заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворгян. Стороны коснулись эффективного армяно-финского сотрудничества на многосторонних площадках.
В рамках визита финская делегация посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян в Османской империи "Цицернакаберд" и возложила венок к Мемориалу.
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