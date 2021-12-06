Понедельник, 6 Декабря 2021 18:33

АрмИнфо.Многие из нас надеются, что прах Мисака Манушяна будет перенесен в Пантеон. Об этом на своей странице в Фейсбук написал экс-посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Лакот напомнил, что переживший Геноцид армян, беженец, член французского движения Сопротивления (интернационального "Коммунистического партизанского боевого отряда рабочих-иммигрантов") был расстрелян вместе со своими 22 товарищами 21 февраля 1944 года в форте Мон-Валерьен близ Парижа.

"Таким образом, через Мисака Манушяна будет отдана дань уважения всем иностранцам, в том числе и таким как он без гражданства, которые присоединились к рядам французского Сопротивления и отдали свои жизни за Францию", - написал экс-посол Франции в Армении.

Дипломат также напомнил, что в 2015 году по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом, по решению тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда прах четырех героев французского Сопротивления был перенесен в Пантеон. С тех пор к списку из 70 имен на стенах главной усыпальницы Республики добавились имена Пьера Броссолета, Жермены Тийон, Женевьевы де Голль-Антониоз и Жана Зея. Как и другие президенты Пятой Республики (за исключением Жоржа Помпиду и Валери Жискар д'Эстена), Франсуа Олланд решил воспользоваться прерогативой главы государства - выбирать исторических деятелей, чтобы увековечить их память в Пантеоне.

Мисак Манушян родился в 1906 году в городе Адыяман. Во время Геноцида 1915 года был убит его отец, мать умерла от голода. Мисак вместе с братом пешком перебрался в Сирию, где попал в сиротский приют. В 1925-м переехал во Францию, где увлекся коммунистическими идеями. В 1934-м вступил во Французскую коммунистическую партию. С первых дней войны он вступил в борьбу против фашизма, организовав вместе с врачом-французом, подпольную организацию. Был арестован, бежал из лагеря, присоединился к отряду "Сталинград". В августе 1943 года собрал интернациональный "Коммунистический партизанский боевой отряд рабочих-иммигрантов", который вошел во французское движение Сопротивления. В группе из 50 человек были испанцы, поляки, итальянцы, венгры, евреи и двое армян. Среди его соратников была и жена Мелине, которая координировала связь между подпольными отделениями Компартии. Отряд совершил около тридцати акций против немецких оккупантов.

В ноябре 1943 года, полиция арестовала 23 члена антифашистского сопротивления и его руководителя. После трех месяцев пыток, 21 февраля 1944 года, их расстреляли в форте Мон-Валерьен близ Парижа. Расстрел патриотов вызвал гнев французов. Во Франции Манушян и его товарищи стали символом борьбы за свободу. В 1946 году по инициативе Шарля де Голля в форте Мон-Валерьен был открыт <Мемориал Сражающейся Франции>. Мисак Манушян был посмертно удостоен <Ордена Почетного легиона>. Его именем названы улицы и площади в Париже, Валансе, Марселе, Ереване.