Понедельник, 6 Декабря 2021 12:49

АрмИнфо. Стало известно число стран, в которые Азербайджан экспортирует оружие.

Как сообщили АПА со ссылкой на Министерство оборонной промышленности АР, за 9 месяцев 2021 года авиационные боеприпасы, продукция гражданского и двойного назначения, боеприпасы, стрелковое оружие и их комплектующие, артиллерийское вооружение, оружие ближнего боя были экспортированы в 13 стран. При этом не отмечается в какие странны именно.

Также отмечается, что на основании заказов Минобороны Азербайджана союзами и предприятиями, подведомственными Министерству оборонной промышленности, предусмотрено создание (опытно-конструкторские работы) 67 наименований нового вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения. После завершения опытно-конструкторских работ продукция производится и в установленном порядке передается Вооруженным силам.

В сообщении отмечается, что за прошедшие годы было создано 156 наименований продукции (опытно-конструкторские работы), освоено и передано Вооруженным силам более 1000 наименований продукции.