Понедельник, 6 Декабря 2021 12:47

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 3 308 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 95 случаев заражения (2,8%), при этом выздоровело 778 человек, скончалось - 8 .

Согласно источнику, по положению на 11:00 6 декабря фактическое лечение получает 9 787 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 405 279 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 340 818 человек (14,1% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 321 884 (94,4%), скончалось - 7 691 (2,2%).

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 456 (0,4%)