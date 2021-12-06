Понедельник, 6 Декабря 2021 11:30

АрмИнфо. По итогам выборов в Органы местного самоуправления (ОМС) в 36 укрупненных общинах, правящая партия "Гражданский договор" может возглавить общины лишь в 15. Такого мнения придерживается вице-спикер парламента РА от блока "Армения", дашнакцакан Ишхан Сагателян.

По его словам, правящая сила вероятнее всего возглавит общины в Вагаршапате, Арташате, Мецаморе, Армавире, Баграмяне, Аштараке, Мартуни, Спитаке, Цахкадзоре, Раздане, Ашоцке, Джермуке, Гарни, Хой и Памбаке.

"В остальных 21 общинах: в Масисе, Апаране, Гаваре, Варденисе, Ванадзоре, Наири, Нор Ачн, Абовяне, Амасии, Ахуряне, Ехагнадзоре, Вайке, Ноемберяне, Паракаре, Веди, Арарате, Араксе, Туманяне, Севане, Талине, Артике - будут оппозиционные либо беспартийные силы, которые единолично либо в коалиции могут сформировать местную власть", - отметил Сагателян. Он также обратил внимание на то, что две оппозиционные силы Ахуряна уже выступили с заявлениями о намерении совместно сформировать власть.

Отметим, что согласно Генпрокуратуре, в ходе выборов в ОМС в Араратской области было зафиксировано 12 нарушений, по 4 готовятся материалы, в Котайкской области - 12 нарушений, по 9 из которым были возбуждены уголовные дела; в Лорийской - 6 нарушений, 5 из которых отправлены в следственные органы. Нарушения в основном касаются дачи избирательной взятки, повторного голосования, направление в ходе выборов, препятствование профессиональной деятельности журналистов.

Так, по данным ЦИК РА, по результатам обработки результатов со всех 63 избирательных участков на выборах в представительный орган третьего города Армении Ванадзора уверенную победу одержал оппозиционный блок "Мамикон Асланян", возглавляемый экс-мэром. За него проголосовали 38,71% избирателей (12810). Правящая в Армении партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна заручилась поддержкой лишь 25,06% (8295), на третьем месте Трудовая социалистическая партия Армении с результатом 14,53% (4809). Остальные 7 сил в Совет старейшин Ванадзора не прошли. Меньше всего голосов, как и во время недавних выборов в Гюмри, получила Коммунистическая партия Армении, вновь заняв последнее десятое место. У КПА 1,26% (419).

В Ехегнадзоре после обработки всех бюллетеней убедительную победу одержал оппозиционный Блок партий "Давид Арутюнян", костяк которого составляют партии "Процветающая Армения" и "Демократическая альтернатива" при явке в 48,73% проголосовали 63,47% избирателей (4399). Партия "Гражданский договор" заручилась поддержкой 25,2% (1747). Третью строчку с результатом 4,79% (332) заняла партия "Страна для жизни".

В Масисе после обработки данных с 40 из 44 избирательных участков за оппозиционный блок "Давид Амбарцумян" проголосовали 53,56% избирателей (13378). Ее единственный конкурент в лице партии "Гражданский договор" премьер- министра Никола Пашиняна набрала 46,44% (11595). Явка составила 46,88%.

В общине Абовян Котайкской области, по предварительным данным ЦИК, лидирует партия "Процветающая Армения" за котоурю проголосовал 5231 избиратель, на втором месте "Гражданский договор" 4279 голосов, на третьей строчке партия "Республика" - 1124.

В Апаране явке избирателей составила 64,7%. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней за оппозиционный Блок партий "Карен Егиазарян" проголосовали 66,69% избирателей (7421), "Гражданский договор" - 33,31% (3705).

В Талине по данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней, за "Гражданский договор" проголосовали 46,63% избирателей (5037). Вторую строчку уверенно заняла партия "Пробуждение", входящая в радикально оппозиционное Освободительное движение - 26,68% (2882), на третьей строчке Либеральная партия "Айк" с 15,03% (1624) и Блок партий "Наша община" с 11,64% (1258). Явка составила 55,93%.

В Аштараке победу одержала правящая сила. По данным ЦИК, за "Гражданский договор" проголосовали 79,04% (14732 избирателя) при довольно низкой явке в 35,55%. На втором месте с результатом в 14,64% АРФ Дашнакцутюн (2730). Последнюю строчку заняла "Родина" с результатом 6,3% (1176).

Отметим также, что ЦИК РА еще не опубликовал данные со всех избирательных участков, по итогам выборов.

Заметим также, что в общинах в целом не довольны укрупнением общины. По мнению граждан, этот шаг приведет к новой волне оттока населения из сел.