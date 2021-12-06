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АрмИнфо.В Арцахе на боевом посту при невыясненных обстоятельствах погиб солдат срочной службы Гор Эдуардович Мартиросян (2002 г.р.).
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха, инцидент произошел 5 декабря около 21: 20. Гор Мартиросян получил смертельное огнестрельное ранение на посту одной из воинских частей АО НКР. Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.
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|Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
|Политолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейса
|За сутки в Армении подтвердилось всего 95 случаев заражения коронавирусом, скончалось 8 человек
|Оппозиционер: Противнику были переданы карты минных полей всех тех районов, которые до сих пор Ереван отказывался передать
|Пашинян: Исполнилась наша давняя мечта - выборы в ОМС прошли без фальсификаций
|Оппозиционер: "Гражданский договор" может возглавить лишь 15 из 36 укрупненных общин, где прошли выборы в ОМС
|В Арцахе погиб солдат-срочник
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
|Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют о неудавшейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана
|Арарат Мирзоян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|В Армении наблюдается снижение активности распространения коронавируса
|В Германии скончался турецкий прогрессивный деятель Али Эртем
|Встретились главы МИД Армении и Польши
|Азербайджанские военные в Арцахе хладнокровно убили армянского пастуха
|Арарат Мирзоян в Стокгольме провел встречи с коллегами из Киргизии, Финляндии и Королевства Нидерландов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян обещает: Зарплаты ученых к 2026 году вырастут втрое, а глав научных отделов - и того больше
|Арман Хачатрян назначен постоянным представителем Армении в Совете Европы
|СНБ Арцаха сообщает о пленении азербайджанскими ВС мирного жителя
|США выделили Арцаху средства на разминирование
|Фильм о поствоенной жизни Арцаха удостоился награды на Каннском кинофестивале
|Армен Саркисян встретился с членами "Движения 5165"
|С 6 по 8 декабря Международный суд ООН огласит решения по взаимным искам, представленным ранее Арменией и Азербайджаном
|Глава делегации ЕС в РА о встрече Пашинян-Алиев: гуманитарные вопросы нужно решать в срочном порядке
|США выражают свое содействие усилиям по установлению долгосрочного и всеобъемлющего мира в регион - Посол Трейси о встрече Мирзоян-Блинкен
|Роман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не была
|Министры России, США и Франции как страны - сопредседатели МГ ОБСЕ приняли заявление по карабахскому урегулированию
|Мирзоян представил Радману процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта
|Главы МИД Армении и Австрии обсудили сотрудничество двух стран
|В Армении подтвердилось 399 новых случаев заражения коронавирусом, скончалось - 13 человек
|Армянская делегация распространила заявление по поводу применения Азербайджаном оружия, содержащего химические элементы
|Арарат Мирзоян: Применение силы никогда не было способом достижения мира в целом и в нашем регионе в частности
|Госсекретарь США подчеркнул необходимость всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей МГ ОБСЕ
|Подписана программа двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Литвой на 2022 год
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лавров и Блинкен обсудили возобновление прямого диалога между Арменией и Азербайджаном: Госдеп
|Секретарь СБ Армении: Трехсторонней рабочей группe пока не удается сформулировать всеобщее согласие
|Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость приложения усилий государств-членов ОДКБ для деэскалации ситуации в регионе
|Госсекретарь США призвал Ереван и Баку начать делимитацию и демаркации границы
|В Армении создаётся международный центр профессионального развития
|Новый 2022 год Ереван встретит скромно
|Азербайджанские ВС обстреляли позиции в общине Кармир Шука Республики Арцах
|Александр Лукашенко: Референдум по проекту обновленной Конституции должен состояться в феврале 2022 года
|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
|Политолог: Россия с Турцией “взяли и поделили регион”
|В Ереване состоится конференция <Исторический опыт Спитакского землетрясения>
|Ардшинбанк стал Банком года в Армении по версии международного журнала The Banker.
|Книга Овика Афяна <Красное> стала лауреатом международного конкурса TCK Publishing
|В Армении выявлено 558 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 716 человек
|Правительство Армении выделит около $143 тыс. на расширение автопарка служебных автомобилей
|В Армении пока не выявлен штамм "омикрон", но не теряем бдительность - Пашинян
|СНБ обнаружила крупные хищения на сделках по отчуждению недвижимого имущества бывшего Спитакского лифтового завода
|Омбудсмен Армении занялся решением системных проблем в сфере здравоохранения
|Пашинян поручил генпрокуратуре выяснить причину расхождения в данных о смертности от COVID-19
|В Армении 27 сентября будет объявлен Днём памяти жертв азербайджанской агрессии против народа Арцаха: Предложение правительства
|Арарат Мирзоян: Для стабилизации ситуации в регионе необходима надлежащая и адекватная реакция со стороны международного сообщества
|Госсекретарь США и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Армении и Азербайджане
|Акоп Аршакян в ПА ОДКБ: Мы, как партнеры, должны проявить консолидированную и скоординированную позицию по вопросам, затрагивающим интересы союзников стран-членов ОДКБ
|Лавров: Россия имеет ключевую роль в поиске решений спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном
|Читать больше
|Эксперт: Вовлечение новых игроков в "карабахское уравнение" расширяет армянское пространство для дипломатического и военного маневрирования
|Политолог: Сочи разделил проблемы между Ереваном и Баку на три отдельных кейса
|Роман Багдасарян: Наш народ должен знать правду, какой бы она не была
|Политик: Обвинения в намерениях правительства Пашиняна идти на новые уступки Азербайджану выглядят странно
|Политолог: Россия с Турцией “взяли и поделили регион”
|Читать больше
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