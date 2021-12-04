Суббота, 4 Декабря 2021 20:58

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки, Игорь Ховаев из Российской Федерации и Брис Рокфёй из Франции) сделали сегодня следующее заявление:

Сопредседатели встретились с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 1 декабря и с министром иностранных дел Азербайджана Джехуном Байрамовым 2 декабря в кулуарах Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Сопредседатели также встретились с новым действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Во встречах принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме. Они выражают готовность провести такую ​​встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в сентябре в Нью-Йорке и в ноябре в Париже.