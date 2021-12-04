Суббота, 4 Декабря 2021 11:45

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 7 438 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 419 случаев заражения (5,6%), при этом выздоровело 963 человека, скончалось - 25 .

Согласно источнику, по положению на 11:00 4 декабря фактическое лечение получает 10 834 пациента.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 396 894 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 340 396 человек (14,2% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 320 439 (94,1%), скончалось - 7 669 (2,2%).

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 454 (0,4%)