Пятница, 3 Декабря 2021 20:45

АрмИнфо. Накануне в Германии скончался турецкий прогрессивный деятель Али Эртем, который на протяжении четырех десятилетий боролся за международное осуждение Геноцида армян.

Эртем и его интеллектуалы - сподвижники были среди пионеров в повышении осведомленности турецкого общественного мнения о Геноциде армян. После изгнания из Турции за свои прогрессивные взгляды Эртем основал в Германии Союз против геноцида, президентом которого был многие годы. Эртем был одним из выдающихся турецких интеллектуалов, которые смело говорили. <Турция не только отрицает факт Геноцида армян, но и фальсифицирует историю>.

Ежегодно в годовщину скорбной даты Геноцида армян, Эртем со своими коллегами и друзьями посещали Цицернакаберд, чтобы почтить память миллионов мучеников армянского народа.