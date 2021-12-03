Пятница, 3 Декабря 2021 20:44

АрмИнфо.Накануне, 2 декабря, в рамках министерской конференции ОБСЕ министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау.

Министры обсудили ряд вопросов повестки дня двусторонних и многосторонних отношений, выразили готовность предпринять практические шаги по укреплению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Затронув вопросы региональной безопасности и стабильности, Мирзоян представил своему коллеге ситуацию, созданную в связи с проникновением Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения и недавней агрессией. Глава МИД РА подчеркнул необходимость полновесного восстановления процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата Минской группы ОБСЕ. Собеседники коснулись вопросов, требующих безотлагательного решения, в частности, возвращения на родину армянских военнопленных, заложников и других задержанных азербайджанскими ВС.. Арарат Мирзоян также поздравил Польшу с предстоящим председательством в ОБСЕ и выразил уверенность, что Польша примет соответствующие меры для обеспечения мира и безопасности в зоне ответственности ОБСЕ в период своего председательства.