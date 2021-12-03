Пятница, 3 Декабря 2021 20:40

АрмИнфо.Представители азербайджанских ВС вновь совершили акт очередного хладнокровного убийства мирного жителя Арцаха. На этот раз жертвой официальной военщины Республики Азербайджан стал пастух из села Чартар Сейран Саркисян.

Ранее СНБ Республики Арцах сообщало о пропаже одного из жителей республики, который заблудился и попал в плен. Однако, как выяснилось, Саркисян был похищен из нейтральной территории, а затем просто расстрелян. Об этом уже рассказала на своей страничке экс-депутат армянского парламента Наира Зограбян. Она отметила, что <сегодня около 13:00 азербайджанцы вторглись в нейтральную зону в районе административного района города Чартар, насильно увезли гражданина Арцаха на азербайджанскую базу, где он был убит>. Факт похищения пастуха зафиксирован документально посредством камер.

Азербайджанские СМИ, в свою очередь растиражировали информацию МО Азербайджана, в которой <неизвестное лицо армянской национальности попытался отобрать оружие у азербайджанского военного. После предупредительного выстрела в воздух азербайджанский военный в целях самообороны <обезвредил> нападавшего>. Об инциденте проинформированы контингент российских миротворцев и Российско-Турецкий мониторинговый центр. По факту якобы ведется расследование.

Позже по поводу убийства мирного жителя выступил споксмен МИД Армении Ваган Унанян, который отметил в своем официальном заявлении, что преступления, совершаемые азербайджанскими вооруженными силами против мирного населения Арцаха, являются продолжением антиармянской политики азербайджанских властей, направленной на устрашение, депортацию и этническую чистку Арцаха, что еще раз доказывает невозможность гарантирования физической безопасности и права на жизнь арцахских армян. Более того, нападения и акты запугивания армянского мирного населения Арцаха приобретают систематический характер, что является результатом того, что официальный Баку пытается оправдать такого рода преступления, совершенные своими Вооруженными силами, необоснованными мотивами, что приводит к их повторению.