Пятница, 3 Декабря 2021 17:03

АрмИнфо. Житель города Чартар Мартунинского района С.С. 1956 года рождения сегодня около 13:00 заблудившись попал на подконтрольную ВС Азербайджана территорию. Об этом сообщает СНБ Армении.

В результате мирный житель был захвачен азербайджанскими ВС в плен. Об инциденте немедленно было доложено российским миротворцам. В настоящее время ведутся переговоры о возвращении гражданина С.С. армянской стороне.

Ранее азербайджанские СМИ растиражировали информацию о нападении лица армянского происхождения на азербайджанского военнослужащего, дежурившего на боевом посту. Согласно представленным сведениям, напавший мужчина пытался отобрать оружие, на что азербайджанский военнослужащий сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего застрелил нападавшего.

Пока не известно, связаны ли эти две новости. Не идет ли речь об одном человеке?