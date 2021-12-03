Пятница, 3 Декабря 2021 16:42

АрмИнфо.Конгрессмен Адам Шифф на своей странице в Facebook выразил удовлетворение тем, что после долгого перерыва Соединенные Штаты возобновили гуманитарную помощь по обезвреживанию мин в Арцахе.

<Помощь, которую Соединенные Штаты предоставляли более десяти лет для обезвреживания наземных мин, несомненно, спасла бесчисленное количество мирных жителей от гибели или увечий. Прекращение этой поддержки в марте 2020 года было ошибкой, и я рад, что мы уговорили Государственный департамент восстановить ее. После разрушительной войны в ноябре 2020 года ситуация становится еще более критичной>, отметил конгрессмен.

Он подчеркнул, что в течение многих лет тысячи армянских семей жили в страхе перед неразорвавшимися боеприпасами возле своих домов, ферм, школ и других мест сбора, которые объединяют их общины. <Это решение помогает и далее спасать жизни людей>, - написал Шифф.

Напомним, что в прошлом месяце комитет Сената по ассигнованиям призвал выделить до $2 млн. на гуманитарное разминирование и деятельность по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в районах, затронутых боевыми действиями в Нагорном Карабахе в 2020 году.