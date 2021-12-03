Пятница, 3 Декабря 2021 16:29

АрмИнфо.Представитель Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Егише Киракосян командирован в Королевство Нидерландов (г.Гаага) на оглашение решений суда.

Как сообщает официальный сайт правительства, согласно решению премьер-министра Никола Пашиняна, Киракосян с 6 по 8 декабря командирован в Гаагу для обеспечения представительства Армении во время оглашения решений Международного суда ООН по применению о временных (неотложных) мер по взаимным искам, представленным ранее Арменией и Азербайджаном в Международный суд ООН о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее сообщалось, что Республика Армения подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Согласно сообщению, международной судебной инстанции, в заявлении армянская сторона утверждает, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армянcкий народ расовой дискриминации, и что в результате спонсируемой государством ненавистнической политики в отношении армян, последние подвергались массовым убийствам, пыткам и другим преступлениям. Кроме того, в заявлении говорится, что эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта, инициированного азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, которая в очередной раз грубо нарушила Конвенцию (CERD). Цель иска состоит в том, чтобы защитить права Армении и армян от дальнейших ущемлений, а также предотвратить обострение разногласий. Как следствие, Армения выступила с требованием к Международному суду ООН ввести временные меры в отношении Азербайджана, обозначив это как вопрос чрезвычайной срочности.

Реагируя на данную информацию, азербайджанский МИД в лице начальника управления пресс-службы Лейлы Абдуллаевой, сообщил журналистам, что, "в дополнение к иску, поданному Азербайджаном против Армении в Европейский суд по правам человека в январе этого года, в ближайшие дни Азербайджан обратится в суд для привлечения Армении к ответственности за систематическое нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)". Она отметила, что "после прекращения незаконной оккупации Арменией части азербайджанских территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев". "Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности",- заявила она, добавив, что "после подписания трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать ICERD, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев путем минирования бывших оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты заминированных территорий".

Согласно пресс-службе постоянного представительства Армении в ЕСПЧ, Международный Суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций вынесет свое постановление по делу Армении против Азербайджана 7 декабря.