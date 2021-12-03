Пятница, 3 Декабря 2021 16:28

АрмИнфо. Глава делегации Евросоюза в Армении Андреа Викторин 3 декабря в беседе с журналистами касаясь предстоящей встречи Пашинян-Алиев, выразила надежду, что лидеры Армении и Азербайджана обсудят также гуманитарные вопросы.

"Мы на связи с обеими сторонами, обсуждения продолжаются, надеемся, что сможем внести свой вклад в развитие ситуации. Надеемся на еще одну встречу в рамках саммита партнеров, которая состоится 15 декабря. Я согласна с вами в том, что гуманитарные вопросы действительно нужно решать в срочном порядке", - сказал глава делегации.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Отметим также, что на сегодня, Азербайджан в нарушение пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, отказывается возвращать армянских военнопленных и других задержанных (по информации армянской стороны около 120 человек), возбуждая против них искусственные уголовные дела. - 0 -